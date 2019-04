La Coupe d’Afrique se jouera en Egypte dans quelques semaines. Selon le capitaine du Maroc Medhi Benatia, le Sénégal et l’Algérie sont les favoris de cette compétition.

Dans une interview accordée à Al Kass, Benatia déclare que les lions et l’Algérie sont favoris à la prochaine CAN 2019.

« Ce sera ma quatrième participation à la Coupe d’Afrique et à chaque fois nous voyons le Maroc comme le favori pour une place finale. Je ne pense pas à ça de cette façon. Mon opinion est que je pense que le Sénégal et l’Algérie sont les favoris de la Coupe d’Afrique 2019. Chaque compétition est compliquée et toutes les équipes sont difficiles », a conclu Medhi Benatia.

مهدي بنعطية نجم نادي #الدحيل و منتخب #المغرب للكاس: لا أحب التفكير في الكلام الذي يضع منتخب المغرب كمرشح قوي للفوز بـ #كاس_افريقيا 2019 و أرشح #السنغال و #الجزائر pic.twitter.com/oALUBDDrmN — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 12, 2019

