La Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) a acquis les droits exclusifs de retransmission audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui aura lieu au mois de juin prochain.

La RTS va diffuser les matchs de la CAN 2019 qui aura lieu au mois de juin prochain en Egypte. Cette acquisition porte sur la diffusion des matchs du plus grand événement sportif, ou la compétition la plus prestigieuse du continent africain

« La RTS vient d’acquérir les droits exclusifs de retransmission audiovisuelle de la CAN 2019 », annonce la structure.

Après la coupe du monde en Russie, la RTS enchaîne avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pour rappel, lors du dernier Mondial en Russie, il y’avait quelque brouille entre la RTS et la TFM.

La radiodiffusion télévision nationale avait communiqué à l’époque pour annoncer qu’elle est la seule détentrice des droits terrestres de retransmission sur le territoire sénégalais des matchs de la coupe du Monde.

wiwsport.com