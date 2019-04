Alors que la rencontre opposant le Sénégal à l’équipe Guinéenne pour le compte de la deuxième journée de la poule B est prévue demain, la bataille psychologique a déjà commencé entre les deux camps.

Et c’est l’adjoint de Maleah, le sélectionneur de l’équipe Guinéenne, qui sonne la révolte après la défaite de son équipe devant le Cameroun (2-0). Souleymane Baldé avoue au micro de nos confrères Guinéefoot que le Syli Cadet va battre le Sénégal et poursuivre son aventure dans cette compétition.

« Je crois qu’on peut garder la confiance, en remontant les enfants, en travaillant surtout leur mentale, leur moral à tous les niveaux, pour leur dire que s’ils gagnent contre le Sénégal, on a la chance de se qualifier. Et je suis sûr qu’on va gagner ce match. D’abord je dirai qu’on a joué ce premier match face au Cameroun et on l’a perdu, mais c’est une compétition où on aura trois matchs à l’issue desquels on doit se qualifier.

Le Sénégal et le Maroc ont fait match nul, donc ça relance notre poule. On a encore la chance de se qualifier lors de la deuxième rencontre, souhaite Souleymane Baldé dit « Zakino”.

Quant aux hommes de Malick Daff, qui ont fait match nul contre le Maroc espèrent se relance avec une victoire contre le Syli.

wiwsport.com