Une supposé bagarre entre Bentaleb et Salif à l’entrainement était relayée tout au long de la journée.

Une information qui a créée beaucoup de polémiques ce mercredi. Le défenseur sénégalais a démenti cette information et précise que le joueur algérien Nabil Bentaleb est un très grand ami à lui.

« Cava et vous non c pas vrai y’a pas eu de bagarre mdr. Nabil c’est un très bon ami à moi donc y’a rien eu au contraire on venait de gagner le tournoi ensemble ».

Pour rappel, le Sénégal et l’Algérie logent dans la même poule C à la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Egypte au mois de juin prochain. C’est dans ce contexte que plusieurs médias ont relayé cette information comme quoi la rencontre entre les deux nations a déjà commencé.

wiwsport.com