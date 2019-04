Le tirage au sort de la CAN 2019 a eu lieu vendredi dernier et le Sénégal loge dans la poule C avec l’Algérie, du Kenya et la Tanzanie. Les lions visent le titre continental et le sélectionneur national Aliou Cissé affirme dans un entretien avec emedia que l’ennemi du Sénégal sera le Sénégal.

« On n’est pas dans la philosophie de peur et de craintes. Nous sommes dans une philosophie positive. Aujourd’hui, l’ennemi du Sénégal, c’est le Sénégal. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et arrêter de parler des adversaires. Ce qui m’intéresse, c’est mon équipe, c’est ma stratégie, ce qu’on veut faire sur le terrain et bien le faire », a confié Aliou Cissé à emedia.sn.

Bien que mesuré et pruduent, le coach des Lions veut faire une belle compétition avec ses poulains.

« On a à cœur de faire une très belle compétition. Nous savons que pour gagner cette Can, il va falloir battre tout le monde. Cela commencera par la Tanzanie le 23 juin. On verra dans les huitièmes de finale comment cela va se passer. Mais, notre philosophie, c’est de prendre les matchs les uns après les autres. On sait que tout peut se passer ».

wiwsport.com