Face à Chelsea, Sadio Mané a éclaboussé la rencontre de son talent. Une performance qui pourrait changer les plans du Real Madrid.

Alors que le Real Madrid aurait fait d’Eden Hazard sa priorité pour le mercato estival en vue de la saison prochaine. La donne pourrait changer suite à la performance XXL de Sadio Mané ce dimanche face à Chelsea. Auteur d’un but lors de la victoire 2 à 0 de Liverpool, le Sénégalais a éclaboussé la rencontre de son talent. Une performance qui pourrait changer les plans du Real Madrid, alors que dans le même temps Eden Hazard a été peu en vue face aux Reds .

Zidane séduit par la prestation de Mané face à Chelsea

En effet, selon Mundo Deportivo , l’intérêt de Zinedine Zidane pour Sadio Mané serait bien réel et la performance de l’ailier sénégalais face à Chelsea lui aurait donné raison. Et la possible demi-finale entre Liverpool et le FC Barcelone en Ligue des Champions serait le test ultime pour confirmer l’intérêt du Real Madrid envers l’ancien Messin.

