Le résultat nul (1-1), obtenu dans les derniers instants de la partie par le Sénégal face au Maroc, satisfait l’entraîneur du Sénégal, Malick Daff qui avance que l’adversaire a empêché son équipe de développer son jeu.

‘’Le Maroc nous a causés de sérieux problèmes tout au long de la partie en empêchant nos relances à partir de la défense. C’est une équipe qui a bien joué au ballon et l’ouverture du score était très logique. Heureusement que leurs attaquants ont manqué de lucidité sinon, on aurait pu encaisser un autre but et que les remplaçants ont réussi à trouver la solution.’, a expliqué Daff en conférence de presse.

Entré à la place de Boubacar Diallo à la 62-ème minute, Aliou Baldé a remis les pendules à l’heure (88e mn), à la grande joie du banc sénégalais.Du côté du Maroc, on ne semble pas frustré de ce partage des points si l’on en croit l’entraîneur Jamal Sellami.

‘’Je suis satisfait de mes joueurs qui ont fait un gros match et nous n’étions pas loin de la victoire’’, a-t-il dit soulignant qu’en face, il y avait une belle équipe du Sénégal. Elle n’a jamais lâché l’affaire. Malheureusement, c’est ce qui est arrivé dans les derniers instants de la partie ’’, a-t-il ajouté, Malick Daf au micro de APS

wiwsport.com