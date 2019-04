Le tirage au sort des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations est effectué ce vendredi. Le Sénégal, première nation africaine au classement Fifa, partage la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Beaucoup de spécialistes ont donné leur avis sur ce groupe C notamment Ikpeba, ancien joueur du Nigeria.

Victor Ikpeba, qui faisait partie de l’équipe des Super Eagles du Nigeria et qui avait participé à la Coupe du monde 1998, a averti l’Algérie et le Sénégal de ne pas sous-estimer le Kenya.

« Le Sénégal et l’Algérie devraient avoir des raisons d’avoir peur. D’après ce que nous avons vu lors des qualifications, les Harambee Stars ne sont plus des outsiders en Afrique », a-t-il souligné.

Pour rappel, les Harambee Stars se sont qualifiés à la CAN 2019 grâce à une deuxième place (07 points) du Groupe F des éliminatoires derrière le Ghana (09 points) et devant l’Ethiopie (01 point) et le Sierra Leone (Disqualifié). Les kenyans ne se sont inclinés qu’à une seule fois lors des six derniers matchs avec notamment une victoire face au Ghana (1-0) pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN.

Le groupe kenyan est composé de plusieurs joueurs évoluant à l’étranger. En Europe ; à l’image de Victor Wanyama (Tottenham), Johanna Omolo (Cercle Brugge), Paul Were (AO Trikala).

