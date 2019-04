Le coup d’envoi de la 13ème édition de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans aura lieu ce dimanche. Qualifiée pour la phase finale, la Guinée est à sa huitième participation. Algassime Bah, capitaine de l’équipe guinéenne voit le syli cadet comme le favori de la compétition.

En plus du pays hôte, la Tanzanie, la CAN U17 regroupe le Nigéria, l’Ouganda, l’Angola, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et la Guinée. Les deux finalistes de la dernière édition que sont le Mali et le Ghana, sont les grands absents de la compétition.

Pour arracher son ticket pour la CAN, le syli cadet a éliminé le Mali, double tenant du titre. Barrer la route aux cadets maliens est source de motivation pour les jeunes guinéens. « On prend toutes les équipes au sérieux. Comme l’a dit le coach, on va essayer de jouer match par match. Nous sommes confiants et on est sûr de tout le travail. On ne met pas une équipe au-dessus d’une autre. On va essayer de tout donner match par match. Je pense que s’il y a un seul favori dans ce tournoi, c’est bien nous parce qu’on a éliminé le Mali, double champion d’Afrique. Et au-delà de cela, la Guinée a été présente lors des deux précédentes Coupes d’Afrique. Tout cela nous rend confiants. Nous ne sommes pas là pour dire que telle ou telle équipe est favorite. On va produire le jeu, et je suis sûr que le meilleur va gagner » réagit Algassime Bah au micro de foot224 .

La Guinée affronte le Cameroun ce lundi à 11 heures. Après le Cameroun, Algassime et ses coéquipiers seront face au Sénégal le 18 avril prochain. Ce second match débutera à 14 heures.

wiwsport.com