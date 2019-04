Le Sénégal fait partie du chapeau 1 du tirage au sort de la coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Egypte au mois de juin prochain.

Des anciens internationaux et un journaliste se sont prononcés sur les potentiels adversaires du Sénégal à la prochaine CAN. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 18h. Selon l’ancien international sénégalais Pape Thiaw, il ne faut pas faire de souci sur le tirage.

« Quand on est une grande équipe, il ne faut pas faire se souci sur le tirage. Il faut jouer les matchs à fond. Notre objectif est d’aller à la CAN pour la remporter, donc on ne fait pas de calcul », annonce l’ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal.

« Si on veut gagner la coupe, il ne pas fuir les équipes. On doit être prêt sur tous les plans pour affronter les grandes nations. Je pense que les jeunes ont pris leur décision pour ça. A les voir parler, tu remarques qu’ils ont envie de gagner cette coupe d’Afrique », confie l’ancien international Moussa Ndiaye.

Mamadou Salif Gueye, le journaliste de sportif de IGFM estime aussi que le Sénégal peut avoir de grandes équipes dans sa poule. « Le Sénégal est une grande équipe que tout le monde attend à la prochaine coupe d’Afrique. Je pense qu’il peut hériter de grandes nations comme la RDC, les ivoiriens, ect ».

Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 18h sous les pyramides de Gizeh. L’équipe nationale du Sénégal fait partie du chapeau 1 avec de grandes équipes comme l’Egypte, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)