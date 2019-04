De retour sur le devant de la scène, Liverpool est redevenu une formidable machine à cash. Une véritable aubaine pour les Reds qui veulent en profiter pour augmenter de manière significative leur contrat de sponsoring maillot. Mais si cette affaire arrivait à aboutir, on peut se demander quel en serait le sort de Sadio Mané, l’ambassadeur vedette de la marque américaine.

Et l’affaire serait en bonne voie avec Nike qui mettrait 90 M€ par an pour mettre son swoosh sur la célèbre tunique rouge. Dans la guerre déclarée que se livrent Adidas, Nike et Puma, Liverpool faisait office d’exception. Sous contrat avec New Balance depuis 2012, l’emblématique club anglais devrait finalement rejoindre l’un des trois mastodontes du marché. Selon ESPN, les Reds ont décidé de ne pas renouveler le contrat avec la marque de sport américaine qui s’achève le 30 juin 2020.

Actuelle vedette footballistique de New Balance, Sadio Mané pourrait être d’un côté le grand gagnant de ce changement de sponsor de son équipe. En effet, si l’opération se faisait, New Balance pourrait vouloir tout miser sur l’international sénégalais pour le garder sous sa marque. Mais d’un autre côté, les complications qui tournent autour des contrats de sponsoring dans le monde du football, peuvent obliger Liverpool à faire céder son attaquant pour les profits d’une signature beaucoup plus fructueuse.

wiwsport.com avec Foot Mercato