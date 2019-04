Le champion en titre est l’équipe en forme dans cette fin de saison. Le Jaraaf, tombeur de l’AS Pikine en quart de finale de Coupe de la Ligue, est en pleine renaissance dans cette Ligue 1 SrtarTimes et a enchaîné ce jeudi, son 4e succès toutes compétitions confondues.

Repartis du bon pied depuis leur large victoire (4-0) sur lanterne rouge, Sonacos, lors de la 18e journée, les hommes de Ousmane Sy poursuivent leur belle remontée. Vainqueur de la Linguère et de l’US Gorée respectivement lors de la 19e et 20e journée, Jaraaf affiche une série de trois victoires de suites sur ses trois dernières sorties et est entrain de faire oublier sa mauvaise passe à son public.

Une série de victoires impressionnante qui a permis aux « Vert et blanc » de s’afficher sur la troisième marche du podium avec 30pts devançant ainsi l’AS Pikine et le Teungueth FC (au goal-différence).

En pleine renouveau, le champion en titre a confirmé ce jeudi, sa superbe forme en faisant sortir l’AS Pikine dans la course pour la Coupe de la ligue. En effet, les deux équipes se sont retrouvés deux mois après leur fameux rencontre lors de la 15ème journée dont le Jaraaf était sorti victorieux sur un penalty en toute fin de match qui avait déclenché une vague de violence.

