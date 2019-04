Christophe Lollichon, le coach des gardiens de but de Chelsea, premier League anglaise, est tombé sous le charme du gardien de but sénégalais du Stade de Reims, Édouard Mendy.

Dans un dossier réalisé par le quotidien français « le Parisien » sur l’actuel meilleur gardien de la ligue 1 française, l’expert Anglais classe le Gardien premier devant Anthony Lopes de Lyon et de Mike Maigan de Lille. Pour Lollichon, Reims doit beaucoup à Eudou.

« J’adore le style de Mendy. Il est proactif, consistant, prend beaucoup de place dans sa surface. Sans avoir à toucher le ballon, il sait gérer l’adversaire. Il a pris beaucoup d’envergure. Reims lui doit beaucoup. À la deuxième place, je place Lopes et Maignan à égalité. Pour le premier, j’ai apprécié sa capacité à changer et à se prendre en main. Il est devenu plus pragmatique et a gagné en efficacité. Pour le second, j’aime sa maturité. Il s’est montré plus que décisif avec Lille », a avoué Christophe Lollichon.

1- Edouard Mendy (Reims)

2- Anthony Lopes (OL)

3-Mike Maignan (Losc)

