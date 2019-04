Le tirage au sort des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations a eu lieu ce vendredi. Selon le règlement de la CAF, l’Égypte, pays organisateur, occupe la tête du groupe A. Le Sénégal partage la poule C avec l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya. Ce dernier, futur adversaire du Sénégal, est qualifié le 3 décembre après la disqualification de la Sierra Leone, une première participation depuis 2004.

L’équipe nationale du Kenya est surnommée les « Harambee Stars ». Le premier match officiel du Kenya a lieu à Nairobi, le 1er mai 1926, contre sa voisine l’Ouganda, qui se solda par un match nul 1-1. L’équipe du Kenya de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs kényans sous l’égide de la Fédération du Kenya de football. Cette dernière est fondée en 1960 et est affiliée à la FIFA la même année. La plus large défaite de l’équipe du Kenya de football fut enregistrée au Nairobi Jamhuri Park, à domicile contre le Ghana, le 12 décembre 1965, qui se solda par une lourde défaite sur le score de 13 buts à 0.

À la CAN 1972, l’équipe du Kenya échoue au 1er tour en réalisant une défaite contre le Cameroun et deux matchs nuls contre le Mali et le Togo. À la CAN 1988, elle échoue au 1er tour en réalisant un match nul contre le Cameroun et deux défaites contre le Nigeria et l’Égypte. À la CAN 1990, elle échoue au 1er tour en réalisant un match nul contre le Sénégal et deux défaites contre le Cameroun et la Zambie. À la CAN 1992, elle échoue au 1er tour en réalisant deux défaites contre le Sénégal et le Nigeria. À la CAN 2004, elle échoue au 1er tour en réalisant une victoire contre le Burkina Faso et deux défaites contre le Mali et le Sénégal.

La plus large victoire de l’équipe du Kenya fut enregistrée à Nairobi, le 15 août 1998, contre Djibouti, qui se solde par un score de 9 buts à 1 pour les Kényans. Le 25 octobre 2006, la FIFA suspend la fédération au motifs suivants : « Les principes fondamentaux tels que le respect des règlementations sportives, l’intégrité des compétitions, les statuts, les règlements et des décisions de la FIFA ont été régulièrement bafoués ou ignorés par les représentants du football kényan ».

Pour la CAN 2008, l’équipe du Kenya ne se qualifie pas, avec 2 victoires contre le Swaziland et l’Angola, un match nul contre le Swaziland et 3 défaites contre l’Érythrée (2 fois) et l’Angola. Pour la CAN 2010 et la Coupe du monde de football 2010, elle est en course pour le troisième tour dans le groupe composé du Zimbabwe, de la Namibie et de la Guinée.

wiwsport.com