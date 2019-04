Pour le tirage au sort de la CAN 2019, El Hadj Diouf, le double ballon d’or africain, l’ivoirien Yaya Touré, le marocain Moustapha Hadj et le nigérian Emmanuel Amunike sont les invités de la CAF.

Ces quatre invités prestigieux qui participeront au tirage ce soir à 18h. Déjà sur place, ils ont commencé à prendre des photos sous les pyramides de Gizeh, lieu où doit se tenir le tirage au sort.

Pour rappel, le Sénégal fait partie du chapeau 1. Maintenant la coupe d’Afrique des Nations passe de 16 à 24 équipes.

Great to be in Egypt for the @CAF_Online #TotalAFCON2019 draw!!

Make sure you’re watching this evening!! 📺 pic.twitter.com/LTsmvTLjaO

— Yaya Touré (@YayaToure) April 12, 2019