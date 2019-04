552 joueurs africains répartis en équipe 24 pour la première fois dans l’histoire de la Can, prendront part à la joute continentale africaine prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Parmi ses joueurs on y retrouve un nombre important qui évolue dans les champions européens et qui occupe le classement des joueurs des plus chers du monde. C’est dans cette perspective que wiwsport.com vous propose le top 10 des joueurs les plus chers qui devraient participer à la CAN 2019, selon le site référence Transfermarket.

Le classement est dominé par la star égyptienne, Mohamed Salah, avec une valeur de 150 millions d’euros, l’attaquant de Liverpool devance son coéquipier des Reds, Sadio Mané. Le sénégalais de 27 ans est évalué à 85 millions d’euros et occupe la deuxième place du classement. Kalidou Koulibaly, est le deuxième sénégalais de ce classement du peloton de tête avec une valeur avoisinant les 70 millions d’euros.

Respectivement classés quatrième et cinquième dans le top 10, le Guinéen, Naby Keita et l’Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez totalisent une valeur de 65 millions et 60 millions d’euros .

Voici le top 10

1-Mohamed Salah : Égypte, Liverpool (150M€)

2-Sadio Mané : Sénégal, Liverpool (85M€)

3- Kalidou Koulibaly : Sénégal, Naples (70M€)

4- Naby Keita : Guinée, Liverpool (65M€)

5- Riyad Mahrez : Algérie, Manchester City (60M€)

6- Thomas Teye Partey : Ghana, Atlético Madrid (50M€)

7- Nicolas Pépé : Côte d’Ivoire, Lille (40M€)

8- Hakim Ziyech : Maroc, Ajax (35M€)

9- Andre Onana : Cameroun, Ajax (35M€)

10- Wilfred Ndidi : Nigeria, Leicester City (35M€)

La valeur des joueurs pourrait évoluer avant le coup d’envoi de la 32 édition de Can puisque que des joueurs comme Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly sont très convoités par les grandes écuries d’Europe.