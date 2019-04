Logé dans la poule C le Sénégal partage le groupe avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Un tirage pas trop compliqué pour les hommes d’Aliou Cisse d’après Abdoulaye Sarr. L’ancien adjoint de Bruno Metsu et ancien sélectionneur de l’équipe nationale du sénégal (Can 2006), Abdoulaye Sarr pense que le sénégal doit viser la première place de son groupe.

« En 2007, on était dans la même poule que le Kenya et le Sénégal avait donc pris le dessus sur cette équipe. Pour la Tanzanie on n’a pas beaucoup joué avec cette équipe mais je me rappelle le Sénégal a joué et gagné la Tanzanie. Disons que dans cette poule le Sénégal et l’Algérie sont les grands favoris et que le Kenya et la Tanzanie restent les outsiders, mais ce n’est que des discours, la vérité sur les terrain peut nous révélé d’autres éléments.

En footballeur, il faut jamais dire jamais mais, si nous nous préparons sérieusement on a des arguments pour passer au second tour.Je pense qu’il faut prendre la tète de la poule, ça doit être l’objectif principale ça va nous donner quelques faveurs pour le deuxième tour. Etre première est toujours biens, ça nous permet non seulement de recevoir mais également d’avoir quelques privilèges pour la suite », raconte Abdoulaye Sarr au micro de wiwsport.com.

