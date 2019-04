Le départ de Herrera vers PSG pourrait ouvrir une porte pour Idrissa Gana Gueye. Le lion d’Everton reste toujours un joueur courtisé pour renforcer l’effectif des grandes écuries européennes. Selon le journal anglais Standard, le manager de Man Utd a besoin de quelqu’un pour combler le vide qui devrait être laissé par Herrera, qui est sur le point de compléter son transfert au PSG tant qu’agent libre à la fin de la saison.

Et IGG est actuellement le candidat principal, répondant à tous les critères. Solskjaer explore ainsi la possibilité de l’attirer à Old Trafford dans le cadre de sa révision estivale. La même source informe que United pourrait engager jusqu’à cinq nouveaux joueurs à l’ouverture de la fenêtre de transfert, dont un arrière droit, un arrière central, deux milieux de terrain et un ailier droit.