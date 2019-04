Youssouf Sabaly, le défenseur des Girondins de Bordeaux, semble assez amer au sujet de son départ raté lors du dernier Mercato hivernal.

Après l’été dernier où une obscure affaire de visite médicale ratée à Naples a empêché un transfert en Italie, Youssouf Sabaly n’a pas pu quitter les Girondins cet hiver, alors que Fulham souhaitait son arrivée.

Dans les colonnes de Sud Ouest, le défenseur bordelais a été interrogé à ce sujet. Et Sabaly semble ne pas trop vouloir y repenser… «Je n’ai pas besoin de rentrer dans les détails, je n’avais pas envie de m’exprimer sur ce sujet-là. Le mercato est passé, je suis passé à autre chose. On sait que le football va très vite. Il faut s’adapter. On connaît le milieu, il faut aller de l’avant. Je sais faire la part des choses, j’essaie toujours d’être le plus professionnel possible. Dans la tête, j’ai toujours été bien. Quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Ça ne s’est pas fait. On ne revient pas sur le passé ».

Nul doute en revanche que le sujet d’un départ devrait revenir sur le tapis lors du prochain Mercato estival. Même si Sabaly assure que cela ne fait pas partie de ses pensées aujourd’hui. «Je ne pense qu’à bien finir la saison. Je n’ai pas discuté. J’en saurai plus en fin de saison », a confié le latéral des Girondins.

But Football Club