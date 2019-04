Ce vendredi, les pyramides de Gizeh vont abriter le tirage au sort de la CAN 2019 qui aura lieu de 21 juin au 19 juillet, la première de l’histoire à 24 équipes.

La confédération africaine de football dévoile peu à peu de nouvelles informations sur l’événement. On apprend aussi que le tirage aura lieu à 18h temps universel (20h locale et en France) et jusqu’à 19h 40.

La CAF a aussi dévoilé l’identité des quatre invités prestigieux qui participeront au tirage. Il s’agit du nigérian Emmanuel Amunike, le sénégalais et double ballon d’or africain El Hadj Diouf, le marocain Moustapha Hadj et l’ivoirien Yaya Touré.

