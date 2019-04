Depuis qu’il s’est engagé avec l’impact de Montréal, club de la Major League Soccer (MLS), le championnat Nord-américain, Clément Diop n’est plus revenu en équipe nationale. Deux ans après sa dernière apparition avec les lions, le natif de Paris n’en démord pas.

Dans une interview avec le journal Record, repris par wiwsport, Clément Diop avoue qu’il compte se battre pour signer son retour dans la Tanière.

« Comme je l’ai dit, en temps que compétiteur et pour l’amour de ce maillot on veut être en sélection. Mais on a un coach qui prend des décisions et il faut les accepter. Je travaille sans jamais perdre espoir, je sais que tout ira bien. Je reviendrai en Sélection. Je n’ai pas abdiqué », promet le sociétaire de Montréal.

Avant de poursuivre, « En vue de la Can, je pense que je pourrai être une valeur ajoutée au groupe, car je sais ce que ça fait, si on ne joue pas. Je n’ai pas souci à l’accepter. Je pourrais être là pour les gars avec beaucoup de bonne humeur, soutenir mes coéquipiers, car c’est un groupe que je connais très bien. Je reste disponible pour la sélection », précise Clément.

wiwsport.com