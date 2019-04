Claude Leroy n’est plus le sélectionneur du Togo. Il y’a quelques jours, les supporteurs ont exigé le départ de l’entraîneur français Claude Leroy, après l’élimination des Éperviers par le Bénin lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Avec cette non qualification de l’équipe nationale du Togo à la Can 2019 en Egypte, Claude Leroy est donc limogé. « Claude Le Roy ne sera plus sélectionneur des Eperviers du Togo. Une certitude. Nos sources, sûres et certifiées indiquent que ce n’est plus qu’une question d’heures, le temps de régler les derniers détails et préparer une sortie du français sur la plante des pieds. Et déjà, dans les coulisses, […] », annonce togotribune.

Des dizaines de supporters des Éperviers ont donc exigé à cet effet la démission de l’entraîneur français, Claude Leroy après la défaite de l‘équipe nationale face à son voisin du Bénin le mois dernier (2 – 1) lors de la sixième et dernière journée des qualifications.

wiwsport.com