C’était l’une des plus belles affiches des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Jaraaf/As Pikine. Et pour une deuxième fois de la saison, les champions du Sénégal en titre ont pris le dessus sur les Banlieusards.

Jaraaf et As Pikine se retrouvaient cet après-midi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et à l’image de leur match retour en championnat, ce sont bien les champions du Sénégal en titre qui vont s’imposer face aux Pikinois (1-0). Le buteur des Vert et Blanc est Mouhamed Soly.

Avec ce succès de plus ces derniers jours, Jaraaf vient confirmer sa forme actuelle, qui lui a valu une place au podium en championnat. Jaraaf sera bien au rendez-vous des 1/4 de final et a bien honoré son statut de favori de la compétition.

