Actuellement 5e du championnat de la Ligue 1, Teungueth Fc est un club de football professionnel dont la maturité est précoce, au regard de son historique.

Sous la tutelle du président Babacar Ndiaye depuis maintenant huit ans, le Teungueth Fc est passé des tumultes de la National 1 à l’élite du football sénégalais, au bout de cinq saisons seulement. Phénoménal certes, mais pas surprenant pour une entité dont les moyens déployés sont dignes du vrai professionnalisme dans le football moderne.

A égal pas avec les vieux « Loups » du football sénégalais, TFC ne frémit pas devant les grosses pointures locales, notamment Jaraaf, As Pikine et autres. En plus de leur chipper des joueurs, en trois saisons, l’équipe fanion de la ville de Rufisque est aujourd’hui un concurrent sérieux pour la course au titre de champion du Sénégal. Dans des eaux troubles tout dernièrement, comparé à son début de saison flamboyant, la formation du coach Souleymane Diallo est en ce moment 5e du tableau avec 30 points.

Conscient de la mauvaise forme de Teungueth Fc actuellement, le coach Diallo avoue quand même leur désarroi et promet de sortir cette mauvaise passe bientôt. « C’est vrai que nous nous attendions pas à ce que cette méforme dure, mais toutefois nous sommes en train de travailler sur ça, afin que la donne puisse changer très vite parce qu’il nous reste des points à prendre et nous allons faire le maximum ».

Même son de cloche chez le président Babacar Ndiaye qui fait monter un peu la pression. « Tous les moyens sont en place pour que le staff technique puisse soulever au moins un titre cette saison… », affirme Babacar Ndiaye. Mais ce challenge ne devrait pas être utopique, puisque Teungueth fait partie des rares clubs qui ont un stade dans leur fief. C’est un public fier de son équipe que les dirigeants et joueurs attendent des Rufisquois. Teungueth Fc représente les couleurs de la ville de Rufisque, et sans les Rufisquois, la mayonnaise ne prendra pas. En tout cas c’est ce que pense Malickou Ndoye, le vice-capitaine de l’équipe.

