Ce jeudi, se disputent les quarts de finale de la coupe de la Ligue avec rien que des affiches à faire saliver. A commencer par ce Jaraaf – AS Pikine de feu au stade L.S. Senghor.

En effet, les deux équipes se retrouvent, près de deux mois après leur chaud affrontement de la 15ème journée de la L1 StarTimes qui avait vu les « Vert et blanc » s’imposer sur un penalty tardif qui avait déclenché un torrent de violence. Depuis, le Jaraaf s’est enhardi au point même de devancer au classement (au goal-difference) l’AS Pikine. Mais, là, ce sera une autre compétition avec un tout autre enjeu. Et les Pikinois, revanchards, voudront montrer qu’ils ont retrouvé leurs marques. Comme en témoigne le nul qu’ils ont ramené de Déni Birame Ndao, chez le leader Génération Foot, dimanche dernier.

Le match Ndiambour – Génération Foot programmé au stade Alboury Ndiaye vaudra également le détour. Car, les Lougatois qui alternent le bon et le moins bon croient avoir ouvert un cycle victorieux suite à leur nette victoire en championnat face à NGB (3 – 0). Sauf que GF n’est pas NGB et entend faire aussi bien en coupe de la Ligue qu’en championnat où elle domine largement les débats.

Gorée – Mbour Petite Côte est une explication entre deux formations qui n’ont plus grand-chose à espérer de la L1. D’ailleurs, les Insulaires, premiers non relégables, pensent même à sauver leur peau dans l’élite. Ce qui ne les empêche pas d’être ambitieux en coupe de la Ligue. Quant à Mbour Petite Côte, elle est actuellement sur un nuage et compte bien y rester le plus longtemps possible.

Avec Africa Promo Foot – Diambars programmé au stade Caroline Faye de Mbour, c’est au moins l’assurance d’avoir un club de Ligue 2 dans le dernier carré. Et c’est déjà une bonne chose. Dans un camp comme dans l’autre, on se battra donc pour décrocher cet insigne honneur. Et même si Diambars, leader de la L2 semble partir avec la faveur des pronostics, Africa Promo Foot ne s’avoue pas vaincue d’avance.

Le programme



Jeudi 11 avril :



au stade Alboury Ndiaye à 16h30 : Ndiambour – Génération Foot ;

au stade Caroline Faye à 16h30 : Africa Promo Foot – Diambars ;

à Alassane Djigo à 16h30 : Gorée – Mbour Petite Côte ;

au stade L.S. Senghor à 17h : Jaraaf – AS Pikine

LSFP.