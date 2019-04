A 22 ans, Ibou Sy, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale U20 du Sénégal s’est imposé dans les cages vannetaises. Après une saison sans football, l’ancien gardien de l’OM et du FC Lorient avait fait le choix de rejoindre Vannes et de s’inscrire dans l’ambitieux projet du Vannes Olympique Club.

Ibou, Parle-nous de ton parcours avec Vannes…

Je suis arrivé l’année dernière à Vannes pour retrouver la compétition parce que c’est important pour un gardien, et me relancer car je suis resté une saison sans jouer après mon fin de contrat avec Lorient. Pour le moment ça se passe très bien, l’année dernière on était champion de National 3 et cette saison en National 2, nous sommes sur la bonne voie pour le maintien.

Et sur le plan personnel, comment juges-tu ta saison ?

Ça se passe très bien, j’avais un peu perdu ma grinta en début de saison parce que je jouais avec des petits blessures, du coup c’était dur mais actuellement j’ai retrouvé mon meilleur niveau.

Quelle est ton ambition avec Vannes ?

Déjà c’est de se maintenir en National 2 parce qu’il reste encore 6 matches importants. Et sur le plan personnel, mon objectif est de trouver un club plus huppé car le haut niveau me manque.

Parlons de l’équipe nationale du Sénégal, depuis 2015 après votre performance lors de la coupe du monde U20, beaucoup d’observateurs vous voyez chez les A…

ahahah je m’attendais à ce genre de question. J’aurais aimer rejoindre l’équipe A pour montrer que j’ai ma place. Mais malheureusement ce n’est pas encore le cas. Et peut-être aussi que je ne fais pas encore partie des plans du coach. Mais je respecte toujours les choix des entraîneurs. Aliou Cissé m’avait appelé une fois chez les U23 avant les Jeux Olympiques 2012 mais depuis lors je n’ai plus ses nouvelles. Récemment, j’ai vu qu’il a testé quelques gardiens, peut-être ça serait mon tour plus tard car je suis prêt pour la sélection. Je travaille tous les jours pour rejoindre le haut niveau car je suis jeune et ambitieux.

