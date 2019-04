L’ancien latéral droit Habib Bèye qui a évolué à l’Olympique de Marseille de 2003 à 2007, a deposé sa candidature pour devenir entraineur des phocéens. En effet, il a verbalement exprimé son envie de retrouver le banc marseillais.

Marseille et Habib Beye, c’est une histoire d’amour qui n’est pas encore terminée. En effet, l’ancien lion de la génération 2002 qui démarre actuellement son cursus pour devenir entraineur s’est confessé dans le livre des 10 ans du Canal Football Club.

« Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille. Si le CFC peut me servir de vitrine pour séduire des dirigeants de clubs ? Oui, mais à une condition : avoir les diplômes requis pour entraîner au plus haut niveau. Mickaël Landreau, qui était au CFC, n’a été sollicité par Lorient qu’à partir du moment où il a eu ses diplômes. Peut-être que le président de Lorient s’est dit :Il n’a pas d’expérience mais quand je l’écoute, sa vision et sa philosophie du foot correspondent à nos valeurs. Quand j’aurai mes diplômes, un président sera peut-être tenté de miser sur moi »

Consultant sportif depuis 2013, Habib Beye est connu pour ces commentaires pertinents et son aisance dans l’analyse des matchs.

wiwsport.com