La CAN U17 se jouera en Tanzanie du 14 au 28 avril prochain. L’ancien international sénégalais Diomansy Kamara intègre le groupe technique de la CAF pour la CAN U17.

Sur son compte facebook, Diomansy Kamara annonce avoir intégré le groupe technique de la CAF pour la CAN U17 qui se jouera dans quelques jours en Tanzanie. Il se dit fier de collaborer avec l’instance dirigeante et encourage les lionceaux pour la compétition.

« Heureux et fier d intégré le groupe technique de la CAF en Tanzanie pour la CAN U17 . Merci au grand frère Anthony Baffoe pour la confiance et l opportunité ainsi qu à Aliou Goloko pour les bonnes paroles au Président de la CAF à mon égard . On suit le chemin des grands frères . J ai toujours prôné le changement , cela passe par amener des idées nouvelles . J en profite pour souhaiter bonne chance aux lionceaux veillons à hisser haut le drapeau du Sénégal sûr et en dehors du terrain . New Challenge , New Vision , New Goals », annonce t-il sur sa page facebook.

