Même si son combat contre Tapha Tine est fortement démarché par le promoteur Pape Thialis Faye et que ça ne devrait pas tarder à être finalisé, Ama Baldé a toujours néanmoins Lac de Guiers du Walo dans son viseur.

Ama Baldé est en train d’insister sur un probable combat contre Lac de Guiers 2. Il n’écarte pas ce dernier sur son chemin et il l’a une nouvelle fait savoir. Ama Baldé persiste et signe qu’il n’écarte que Balla Gaye 2 et Sa Thiès sur son chemin. Pour le frère de Jules Baldé, il est prêt pour en découdre avec Gouye Gui, Tapha Tine mais aussi Lac de Guiers. Et pourtant son frère Jules Baldé l’interdit de croiser le fer avec le Walo Walo mais Ama Baldé est prêt à braver les interdits rien que pour arracher la tête de Lac de Guiers 2.

