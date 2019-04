Suite à de nombreux articles parus dans la presse concernant la procédure de tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019, la Confédération Africaine de Football rappelle que toute communication officielle des compétitions CAF émane seulement du site web cafonline.com.

Conformément aux statuts et règlements de la CAF, la procédure pour le tirage au sort de la CAN Total, Egypte 2019 sera présentée à la Commission d’Organisation de la CAN et validée par le Comité Exécutif.

La CAF n’est pas responsable des supputations parues ou à paraître dans les media. Un communiqué officiel sera publié sur le site de la CAF dès la validation de la procédure par le Comité Exécutif.

La procédure de tirage au sort pour la CAN Total 2019 https://t.co/Xk1jlZLKoo pic.twitter.com/45cKBqKKhs — CAF (FR) (@caf_online_FR) April 8, 2019

source: cafonline