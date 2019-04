L’international sénégalais des moins de 23 ans, Ibrahima Ndiaye passe sans doute sa meilleure saison en Egypte. Pour sa troisième année avec Wedi Degal, il a déjà inscrit 9 buts dans son compteur et occupe la quatrième place du classement de meilleur buteur du championnat égyptien.

L’unique buteur coté sénégalais lors de la double confrontation des olympiques contre la Guinée (2-1, 0-0), Ibrahima Ndiaye est entrain de réaliser des merveilles dans le pays de Mouhamed Salah. Son aisance dans le jeu, ses contrôles, ses percussions, ses dribbles ont fait de lui un joueur redoutable à la pointe de l’attaque. Le joueur de 23 ans est tout simplement talentueux ! Le Natif de Saint-Louis dans un entretien accordé à wiwsport.com, retrace les débuts de sa jeune carrière. Il a également évoqué ses objectifs en championnat ainsi qu’en équipe nationale.

Ibrahima Ndiaye a commencé à jouer en « Benjamin » très jeune le natif de Saint-Louis intègre la petite catégorie de la Linguère de Saint-Louis. Il a également joué les « Néwatane » dans son quartier comme presque tous les joueurs sénégalais. C’est en 2013 que l’attaquant rejoint l’équipe A des Samba Lingères. Avant de paraphraser un contrat de 1 an avec le Jaraaf de Dakar. « Messi », comme l’appelle ses anciens coéquipiers, quitte les Vert-Blanc en 2016 direction Egypte. (Suite voir la video)

2016, l’année où le joueur a reçu sa première convocation en équipe nationale (U20), Ibrahima Ndiaye s’est très vite imposé dans l’effectif de Joseph Koto « Il est comme un parent pour moi en dehors de l’équipe nationale on s’appelle il me donne des conseils et tout lui c’est plus qu’un coach pour moi c’est un éducateur« . (Voir vidéo).

Convoqué à nouveau chez les Olympiques lors des éliminatoires pour la Can Juniors 2019, Messi a été décisif à l’aller contre la Guinée, match perdu (2-1). Malgré son but à Conakry, l’équipe sénégalaise a été tenu en échec à domicile (0-0), synonyme d’élimination par le Syli National et une non participation à la prochaine Can. Coup dur pour Ibrahima Ndiaye et ses coéquipiers. « C’était difficile à digérer mais c’est la loi du foot. Ça reste aussi plusieurs éliminations dans notre carrière. L’essentiel c’est de bien préparer pour les autres compétitions ce n’est pas la fin du monde ».

C’est pas la fin du monde puisque les Jeux Africains arrivent et Ibrahima y pense déjà « Mon objectif, est de faire un très grand tournoi lors des prochains jeux africains et être parmi les meilleurs joueurs du tournoi ».

Très courtisé par les clubs d’européens, Ibrahima Ndiaye affirme que cette saison (2018/2019) sera sa dernière dans le pays de Mouhamed Salah.

wiwsport.com