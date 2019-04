Il y’a quelques mois, le ministre des Sports Matar Ba avait annoncé la réouverture du stade Demba Diop, fermé depuis des mois, à la suite des échauffourées entre supporteurs qui ont fait 8 morts, lors d’une finale de la Coupe de la Ligue entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour.

« Le stade aidait tous les sportifs dakarois. Il faut respecter les lois du pays. La protection civile nous dit que ce n’est pas sûr d’organiser à Demba Diop. On a pris des experts pour tester l’existant. Il fallait une enveloppe de près de 400 millions F CFA pour retaper le stade », avait annoncé Matar Ba.

Après sa reconduction comme ministre des sports ce dimanche, il est revenu au micro de wiwsport.com sur ce dossier. Matar Ba explique le stade Demba Diop sera changer et que des solutions seront trouvées pour pouvoir le remettre à la disposition du monde sportif sénégalais.

« Quand j’entend pas parler du stade Demba Diop, j’ai mal au cœur car sa fermeture est un problème à Dakar avec les clubs les les ASC. Mais delà de ce caractère sportif, à cause de Demba Diop plusieurs personnes assuraient la dépense quotidienne avec le commerce. Quand cela ne marche plus, ça fait mal. Mais nous ne restons pas les bras croisés. On a des projets et nous pensons que Demba Diop va changer. On a d’autres pistes, pourquoi pas le refaire complètement, en tout cas on y travaille. Dieu va nous aider pour qu’on puisse le remettre en marche pour les sportifs », confie t-il.

wiwsport.com