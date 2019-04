Le ministre des Sports Matar Ba est reconduit par le président Macky Sall dans son nouveau gouvernement.

Matar Ba a accordé à la rédaction de wiwsport.com un entretien au lendemain de sa reconduction. Il est revenu sur les projets de l’Etat par rapport aux infrastructures sportives. Le stade Demba Diop est fermé depuis le drame qui avait causé des blessés et des morts en 2017.

Le stade Léopold Sédar Senghor aussi doit être perfectionné. Le ministre des sports a annoncé la fermeture de ce stade avec un budget de 30 milliards pour le transformer avec la coopération entre le Sénégal et la Chine.

« On doit fermer le stade Léopold Sédar Senghor pour le refaire. On doit mettre 30 milliards pour le transformer avec la coopération de la république populaire de Chine. Donc on ne peut pas concevoir que les stades Demba Diop et LSS soient fermés en même temps. Il faut trouver une solution. Iba Mar fait partie de nos cibles pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, ce qui veut dire que ce stade sera refait. Donc tout est une question de travail et de concertation pour que le président de la République puisse nous aider à réaliser ces projets », confie le ministre des Sports Matar Ba.

