Un but est refusé à Sadio Mané durant cette rencontre entre Liverpool et Porto. Sur un coup franc frappé en deux temps, Jordan Henderson délivre un long ballon vers la gauche de la surface pour Sadio Mané. Le Sénégalais se faufile dans le dos de la défense et ajuste Iker Casillas d’un plat du pied.

Un très beau but refusé à cause d’une positon illicite du N° 10 des Reds. L’attaquant sénégalais a donc failli inscrire le troisième but de Liverpool.

