La réhabilitation du stade Demba Diop, dont le but est de faire de cette enceinte une infrastructure moderne de 15.000 places assises, devrait coûter entre un milliard et demi et deux milliards de francs CFA, selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor.

“Grâce aux fonds du programme d’assistance Forward 1.0 que nous n’avons pas totalement consommés et ceux de Forward 2.0 qui sont étalés de 2019 à 2022, on aura les moyens pour ériger ce stade moderne”, a-t-il expliqué dans un entretien avec l’APS.

Selon lui, des contributions de l’État et de l’instance dirigeante du football sénégalais devraient venir s’ajouter aux fonds ainsi disponibles. Augustin Senghor faisait le bilan d’une visite de travail du Bureau régional de la FIFA à Dakar. À l’en croire, la Fédération sénégalaise n’attend que “le feu vert du chef de l’État pour débuter les travaux de réhabilitation.”

source: APS