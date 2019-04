Liverpool reçoit le FC Porto ce mardi pour le compte des quarts de finale aller de la ligue des champions.

L’an dernier, pour rappel, Liverpool, qui reçoit en premier, avait plié l’affaire dès le match-aller à l’Estadio do Dragao (0-5), en huitième de finale (0-0 au retour). Le Porto de l’ancien soulier d’or Sergio Conceiçao a cette fois atteint le stade suivant, et cela après prolongations, au détriment de l’AS Rome (2-1 et 3-1).

Les Reds et Sadio Mané sont favoris, mais une année n’est pas l’autre. Les deux équipes sont en tête de leur championnat, mais avec Manchester City à 2 points et un match joué de moins, et Benfica à égalité.

Sadio retrouve le club de Mamadou Loum Ndiaye ce mardi à 19h. En demi-finale, le vainqueur sera opposé à Manchester United ou à Barcelone.

