La meilleure saison de sa carrière. Mbaye Niang (24 ans) connaît une sacrée réussite ces derniers mois du côté du Stade Rennais sous les ordres de Julien Stéphan. Les chiffres sont là pour le prouver

: 7 buts et 3 passes décisives en 23 apparitions en Ligue 1 (13 titularisations seulement), 1 réalisation et 1 offrande lors du joli parcours en Ligue Europa mais aussi 2 buts en Coupe de France.

En pleine forme et en pleine confiance, le jeune homme s’éclate au sein de l’attaque bretonne, aux côtés d’Ismaïla Sarr ou encore Hatem Ben Arfa. Selon nos informations, l’ancien Caennais, prêté par le Torino (avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021), se verrait bien rester au Roazhon Park. Les Rouge-et-Noir disposent d’une option d’achat fixée à 15 M€ et savent à quoi s’en tenir.

La Premier League et la Bundesliga à l’affût

D’autres écuries surveillent par ailleurs la situation de l’international sénégalais, auteur d’un doublé lors de la dernière sortie des Lions de La Teranga contre Madagascar (2-0). Selon nos informations, des clubs de Bundesliga se sont récemment renseignés à son sujet. Toujours d’après nos informations, son entourage était à Londres ces dernières heures, pour des discussions avec des formations ambitieuses de Premier League.

Enfin, le Shanghaï Shenhua, intéressé en janvier, est revenu à la charge ces derniers jours, tout comme d’autres clubs de Chinese Super League. Mbaye Niang aura donc l’embarras du choix cet été. Et dire qu’avec la finale de Coupe de France à venir contre le Paris SG et la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, sa saison pourrait bien être encore plus belle.

Foot Mercato