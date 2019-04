L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille (élite française), Habib Beye, a indiqué que le gardien international sénégalais de Reims, Edouard Mendy, sera une recrue ‘’parfaite’’ pour le club phocéen.

‘’Oui, ce sera le gardien parfait pour l’OM et quand il sera présent, il pourra devenir un numéro 1 bis et challenger Mandanda (Steve) le titulaire au poste’’, a expliqué Habib Beye sur le plateau de J +1 de Canal Plus.

Le consultant vedette de la chaîne française, qui était présent sur le même plateau que le gardien sénégalais, estime que ’’l’OM a besoin de développer de jeunes footballeurs’’.Dans une passe difficile cette saison, l’OM n’a pas pu se fier à son gardien international Steve Mandanda qui réussit une saison moins bien accomplie que les années précédentes.

Des médias français ont avancé la fin de son aventure à l’OM et Edouard Mendy qui a porté le maillot marseillais en réserve (2015-2016) fait partie de ses successeurs potentiels. Une destination qui ne déplairait pas au gardien sénégalais de 26 ans qui fait partie des portiers qui comptent en Ligue 1 française.

‘’En tant que professionnel, nous avons tout envie de jouer devant ces foules, devant cette passion’’, a dit le gardien sénégalais, rappelant que l’OM est un grand club français.Le gardien international s’empresse de préciser qu’il est focalisé sur la fin de saison de Reims qui veut terminer très haut dans le classement de la ligue 1 française.

