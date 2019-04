La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec notamment un duel alléchant entre Liverpool et le FC Porto. Et sans surprise l’international sénégalais, Sadio Mané est titulaire.

A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Le Brésilien peut compter sur Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk et James Milner en défense. Le milieu est composé de Fabinho, Jordan Henderson et Naby Keïta. Enfin, le trio Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané évolue en attaque.

Le FC Porto de son côté doit faire avec les suspensions de Pepe et d’Hector Herrera. Iker Casillas trouve logiquement place dans les cages tandis que Maxi Pereira, Felipe Monteiro, Eder Militao et Alex Telles forment la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Danilo Pereira est épaulé par Oliver Torres, Otavio et Jesus Corona. Moussa Marega et Tiquinho Soares sont en pointe de l’attaque lusitanienne.

Les compositions :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner – Henderson, Fabinho, Keïta – Salah, Firmino, Mané

FC Porto : Casillas – Pereira, Monteiro, Militao, Telles – Otavio, Danilo, Torres, Corona – Marega, Tiquinho

wiwsport.com avec Foot mercato