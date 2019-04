Sadio Mane a exhorté ses coéquipiers de Liverpool à compter sur un sport difficile contre Porto et à ne pas compter sur les souvenirs constructifs de la dernière année.

Les Reds ont battu Porto dans les huitièmes de finale de la finale de la Ligue des champions , et ils vont maintenant affronter la facette portugaise en quart de finale des concurrents de cette année.

L’année dernière, le triplé de Sadio Mané a permis aux hommes de Jurgen Klopp de remporter une victoire de 5 buts à zéro. Néanmoins, le joueur de 26 ans s’attend à ce que Porto soit aussi motivé que jamais pour se venger des membres d’Anfield.

« Nous avons de bons souvenirs d’avoir battu [Porto] de loin », a confié Mane à l’ UEFA . ‘C’était l’année dernière. Ils seront plus motivés. C’est régulier. «L’une des nombreuses erreurs que nous pourrions commettre pourrait être de nous fier à ce qui s’est passé l’année dernière. La saison passée est maintenant derrière nous, nous allons donc essayer de l’oublier et de se concentrer sur cette année. Porto est un grand club, qui a aussi envie de gagner. Ils ont un objectif similaire à celui que nous avons. Alors que la meilleure équipe gagne.

« Ce fut un moment fantastique et l’un de mes meilleures soirées de footballeur. Participer à la Ligue des champions est un excellent sentiment. Jouer à un match et avoir la chance de réussir un triplé m’a beaucoup plu et j’en étais vraiment ravi. Je suis heureux pour l’équipe aussi, car nous avons fini par gagner le match. Le troisième était mon préféré, évidemment. Nous avons joué en équipe et nous étions forts à tous les niveaux, tant au niveau offensif que défensif. »

Liverpool affrontera Porto le 9 avril lors de la première manche de leur match nul plus tôt que lors du match retour du 17 avril.

