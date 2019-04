Le mois de mars a été celui de Sadio Mané. Auteur de trois buts au cours du mois, le joueur sénégalais a été remarquable avec les Reds en inscrivant les buts les plus décisifs de Liverpool. Il a permis en même temps à l’équipe de Liverpool de se maintenir pour la course au titre face à l’ogre Manchester City.

S’il n’a pas encore été sacré pour le joueur du mois de la Premier League, titre qu’il n’a plus remporté depuis août 2017, le numéro 10 des Reds peut se contenter de ce prix décerné par les fans.

💫 The winner of March's PFA @BristolStMotors Fans' Premier League Player of the Month is Sadio Mane! #PFAFansAward | #LFC | @LFC pic.twitter.com/dWsKumSAV3

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 8, 2019