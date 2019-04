Bourreau du Bayern Munich lors du tour précédent, Sadio Mané va croiser le Fc Porto, ce mardi pour le compte des 1/4 de finale aller de la ligue des Champions. Mais en face, le numéro 10 des Reds aura ses compatriotes Mamadou Loum Ndiaye et de Mouhamed Mbaye en tribune.

Auteur d’un triplé lors de son dernier face-à-face avec le Fc Porto lors de l’édition précédente, Sadio Mané défiera les Dragons cette année, avec en face ses deux compatriotes, Mamadou Loum Ndiaye et le gardien de but Mouhamed Mbaye, qui ne prendront pas part à cette rencontre de Ligue des Champions. Auteur de trois buts en Ligue des Champions cette saison, Mané sera l’un des principaux dangers coté Reds.

En effet, si leur compatriote de Liverpool a fini de conquérir tout Anfield par son talent, Mamadou Loum Ndiaye et Mouhamed Mbaye ont encore du chemin à faire dans l’effectif de Porto. Le milieu de terrain Loum Ndiaye n’a pu jouer que 17 minutes avec les Dragons depuis son arrivée en janvier, et n’a pu être inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Quant au gardien de but, Mouhamed Mbaye, il n’est que le cinquième portier du club portugais. Âgé seulement de 21 ans, il évolue avec l’équipe réserve de Porto et est sous contrat jusqu’en juin 2021. Sûrement pour la relève d’Iker Casillas.

C’est donc en tribune que les deux jeunes joueurs de Porto verront leur compatriote faire face à leur formation demain au stade du Dragon, pour les 1/4 de finale aller de la C1.

