Trois joueurs sénégalais se sont le plus illustrés au cours de la semaine écoulée. Il s’agit de Mbaye Diagne avec Galatasaray, Moussa Konaté avec Amiens Sc et Mbaye Niang du côté de Rennes.

Derrière son hat-trick, Mbaye Diagne a réussi à booster son compteur qui était depuis plusieurs journées en veille. Désormais à 26 unités, l’attaquant des Lions gagne de plus en plus en confiance et reste l’artilleur numéro un des africains.

Le doublé de Moussa Konaté a fait plus que du bien à Amiens SC lors du choc face à Saint-Etienne. Longtemps éloigné des terrains, l’ancien attaquant du Fc Sion est devenu l’homme providentiel de son équipe en cette fin de saison, où Amiens se bat pour le maintien en Ligue 1.

Mbaye Niang est l’homme en forme pour le moment. Du côté du Stade de Rennes, le numéro 11 des Bretons ne passe plus un match dans le mutisme. Buteur et passeur décisif ce weekend, il est en train de réussir une belle fin de saison.

