N’ayant pas touché ses primes de matches et de qualification avec les Lions entre 2015 et 2017, défenseur sénégalais Boukary Dramé n’a pas manqué d’interpeller la FSF pour lui réclamer son du.

Entre les éliminatoires de la Can 2015 et 2017, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame (Serie A Italienne) repartait aussitôt après les matches avec l’espoir de percevoir ses primes. Mais, ses attentes sont restées vaines. Sachant qu’il n’a pas pris part à la Can 2017, il a pris son mal en patience. Déjà lors des vacances de l’été dernier, Boukary Dramé fait une descente dans les locaux de la Fédération espérant finalement rentrer dans ses fonds.

Mais surprise a été grande. Sur place, les responsables de la FSF lui ont tout simplement demandé d’aller s’adresser au ministère des Sports, nous renseigne le journal Record.

