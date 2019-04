Si dans l’un des « matches de la peur », il n’y a pas eu de vainqueur entre le Duc et l’Etics, dans l’autre Yeggo a battu le Port et lui a refilé la place d’avant dernier de la Ligue 2 dimanche lors de la 20ème journée. Ce qui promet une fin de saison poignante entre les 3 équipes les plus mal-classées : Port, Yeggo et Etics et à un degré moindre le Duc.

A l’autre bout du classement, Diambars a repris ses aises. En s’imposant face à Keur Madior, il a augmenté son avance en tête du classement. Accrochée par Renaissance, le CNEPS Excellence a raté ce lundi l’occasion de revenir à un point de Diambars. L’EJ Fatick, tombeur de l’US Ouakam, est juste à deux longueurs derrière.

Les résultats : GFC – Amitié FC 0 – 0 ; Yeggo – Port 0 – 1 ; EJ Fatick – USO 3 – 1 ; Diambars – Keur Madior 2 – 0 ; Duc – Etics 1 – 1 ; Africa Promo Foot – Jamono Fatick 0 – 1 ; CNEPS – Renaissance 0 – 0

LSFP