Leewtoo lève un coin du voile sur les démarches relatives à ses affiches, qui ne sont pas tombées dans l’eau. Mieux, Pape Thialis Faye mène les négociations en attendant de trouver des accords. Luttetv nous apprend que selon son coordonnateur Max Mbargane :

« Ama Baldé et Tapha Tine ont donné leur accord pour la matérialisation de leur combat Après un temps de réflexion, Tapha Tine a fini par valider ce projet de combat. Le Géant de Baol est dans les dispositions pour réclamer sa revanche à Ama Baldé, qui l’avait battu le 10 mai 2015 à Demba Diop dans le cadre du tournoi TNT ». Et concernenant le combat Siteu vs Papa Sow, Max Mbargane précise :

« ce combat fait partie des priorités de Pape Thialis Faye. Siteu de Lansar et Papa Sow de Fass veulent s’affronter. En tout cas, c’est ce qui ressort de le structure Leewtoo Productions. Maiantenant, le dossier est en cours de traitement sur la table du promoteur. Si un accord est trouvé entre les parties, ce combat verra le jour très rapidement ».

wiwsport.com