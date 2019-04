Le sport a toujours joué un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme de compétition sportive, d’activité physique ou de jeu. La date du 6 avril est décernée à la journée internationale du sport.

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix est la célébration annuelle du pouvoir du sport comme vecteur de changement social, de développement communautaire, de paix et de compréhension.

Selon olympic.org, en 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 6 avril Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, établissant ainsi un lien historique avec la date d’ouverture des premiers Jeux Olympique en 1896. Depuis 2014, cette journée est célébrée chaque année.

Selon l’UNESCO, le droit d’accéder et de participer à des activités sportives et ludiques est reconnu depuis longtemps dans un certain nombre de conventions internationales. Le sport est aussi un puissant outil pour renforcer les liens sociaux et promouvoir des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de justice.

Le sport peut aussi être utilisé comme un outil puissant pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, car sa portée universelle lui permet de transcender les cultures. Enfin il peut être un élément important du développement durable.

wiwsport.com