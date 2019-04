Aliou Cissé a innové lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 en mettant un nouveau trio, Gana, PAN et Krépin apprécié par pas mal d’amateurs du ballon rond. Krépin Diatta appelé pour la première fois en sélection a enregistré sa première titularisation comme meneur de jeu. Pape Aliou Ndiaye a signé son retour après des mois d’absence dans la tanière. Gana Gueye est le joueur le plus constant de cette équipe nationale du Sénégal. Maintantn ce trio sera t-il aligné par le sélectionneur à la prochaine CAN 2019 en Egypte ?wiwsport.com donne la parole aux experts.

Mansour Samb, journaliste sportif les Echos:

« Un trio séduisant »

« Je dirais que c’est un trio séduisant. Un milieu de terrain longtemps réclamé par les amoureux du ballon rond, surtout moderne. Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye et Krepin Diatta dans un système 4-3-3 ont apporté plus de technicité dans l’entrejeu d’une équipe dont le coach a toujours placé sa confiance aux grands gabarits (Alfred Ndiaye, Cheikhou Kouyaté ou encore Cheikh Ndoye) face au Madagascar en mars dernier (2-0). Krepin Diatta, qui avait le rôle d’organisateur a répondu présent. De part sa technique et surtout sa vision de jeu, il s’est senti à son aise aux cotés de ses ainées, l’indéboulonnable Gana Gueye, l’homme à tout faire au milieu et Pape Alioune Ndiaye qui jouait comme sentinelle ».

Il avance: « C’est une option tactique de Cissé qui a bien marché à Thiès, et à coup sûr sera bénéfique aux Lions à la Can. Le Sénégal aura besoin d’un milieu créatif face aux équations que vont lui poser certaines équipes à la Can pour aller jusqu’au bout. Ce qui nous a manqué en 2017 et récemment au Mondial. On le sait depuis un moment déjà, la qualité première de cette équipe des Lions se trouve à la récupération du ballon, en transition offensive, alors que les milieux de terrain, à l’image Krepin ou de Pan, sans oublier aussi Loum Ndiaye, qui aussi marqué des points contrairement, ont tous des qualités pour orienter rapidement le jeu vers l’avant. Les Lions, habitués aux mésaventures face à des blocs bas et compacts, ont trouvé face à des Bareas mal organisés et souvent béants, plus d’options entre les lignes, voire dans la profondeur. Gana, Pan et Krepin sont même tous les trois impliqués les deux buts des Lions, en étant à l’origine des actions. En bref, les milieux ont su varier, surtout offensivement, et se muer en couteaux suisses. Ce qui sera l’un des atouts du Sénégal en juin prochain ».

Youssoupha Dabo, sélectionneur des U20:

« Trois bons joueurs qui ont une bonne relation avec le ballon »

« Ceux sont 3 bon s joueurs qui ont une bonne relation avec le ballon en plus de leur intelligence. Ils ont montré ensemble de bonnes choses lors de leur association. Maintenant il appartient au sélectionneur de parler de leur avenir ensemble en sélection ».

Pape Lamine Ndour, journaliste sportif Stades

« Il ne faudra pas encore s’enflammer… »

« Par rapport au milieu de terrain Gana, PAN et Krépin, je pense que c’est une composition qui était inédite face au Madagascar. On ne s’attendait pas à voir ce trio là mais le sélectionneur a tenté à révolutionner son milieu de terrain en apportant ce trident qui a été très dans ce match et très disponible. La preuve sur les deux buts inscrits par Mbaye Niang, les deux milieu de terrain étaient impliqués. Sur le premier, Krépin a fait la passe sur Ismaila Sarr, et sur le deuxième, c’est Gana Gueye qui monte aux avant poste pour donner le ballon à Mbaye Niang. Cela veut dire qu’Idrissa Gana Gueye a été un peu déchargé de ses taches défensives pour pouvoir accéder au dernier tiers ».

Mais aujourd’hui est ce qu’il faudra s’enflammer pour ce trio là ?

« Moi je pense qu’il faut qu’on reste très mesurer par rapport à ce trio parce qu’on était en face d’une équipe qui n’était pas une foudre de guerre comme le Madagascar, on était à domicile également. Est ce que ce trident là aura les mêmes arguments face à une équipe comme le Maroc, face à une équipe comme le Nigéria ou la Tunisie. C’est à partir de ces matchs d’envergure là que je pourrai vraiment. juger ce trio. L’autre chose qu’il faut savoir est Gana Gueye qui est la constante.

Pape Alioune Ndiaye n’a jamais sorti ce match référence là en équipe nationale, il a toujours été en deçà de sa valeur. On sait que c’est un excellent milieu de terrain, mais avec l’équipe nationale il n’a pas encore explosé.

Krépin Diatta c’est vrai après ce match là beaucoup de gens se sont enflammés après la prestation du joueur comme quoi on a trouvé la nouvelle pépite mais il ne faut pas oublier qu’il a joué face à Madagascar. J’aurai bien aimé le voir dans une situation autre que celle de Madagascar, c’est à dire un match à l’extérieur et devant un adversaire d’envergure pour pouvoir juger de son niveau à pouvoir intégrer l’équipe nationale et intégrer. Il a fait ses preuves dans la sélection U20, mais il n’est pas dit que la sélection U20 et la sélection A sont pareilles, du point de vue intensité des matchs, du point de vue adversité, du point de vue tactique aussi ce n’est pas pareil il y’a une grande différence.

Mais ce trident a quand même donner satisfaction. Est ce qu’Aliou Cissé va le reconduire pour la CAN ? C’est à lui de se décider. N’oubliez pas qu’il y’a d’autres milieu de terrain qui sont capables de postuler à ce poste là. Il y’a Santy Ngom, il y’a Sidy Sarr. Je pense également à Henri Saivet qui a retrouvé la compétition avec Gozespor et qui est un joueur très talentueux et un excellent tireur de coup franc. Il est toujours un candidat crédible pour ce poste de milieu de terrain. Mais on a remarqué Gana, PAN et Krépin, il y’a une certaine mobilité dans le milieu de terrain et on a vu également que le jeu du Sénégal était très vertical. C’est ce qu’on recherche et c’est ce qu’on avait pas vu depuis très longtemps dans cette sélection là.

Mbaye Sène, journaliste sportif DTV

« Je pense plutôt au trio Gana Gueye, PAN et Alfred Ndiaye »

« L’équipe nationale du Sénégal a un milieu de terrain avec beaucoup de surprises. Quand Aliou Cissé a convoqué pour la première fois Krépin, il annoncé qu’il a n’a pas besoin du joueur comme excentré mais plutôt milieu de terrain axial. Cela prouve pourquoi Krépin Diatta face aux malgaches il a joué au milieu de terrain avec Pape Alioune Ndiaye et Gana Gueye. Maintenant il faut savoir aussi que le sélectionneur aime trop le jeu d’Alfred Ndiaye. Aliou l’a essayé et lui a donné énormément de satisfaction. Idrissa Gana Gueye est titulaire indiscutable. La venue de PAN a été extraordinaire. On l’a vu de par son placement, de par son jeu, de par sa lecture de jeu et les interceptions. En tout cas sur ces 4 milieu de terrain, Gana, PAN, Krépin et Alfred Ndiaye, trois seront titulaires. Je pense que pour mieux jouer avec l’expérience, avec la confiance et la fidélité, Aliou va tabler sur un milieu avec Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye et Alfred Ndiaye. Je pense que le sélectionneur va plutôt mettre ce trio ».

