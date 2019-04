La 20ème journée de la Ligue 1 StarTimes programmée ce dimanche 7 avril offre un gros paquet de chocs aussi prometteurs les uns que les autres. A commencer par la grande affiche du haut du tableau entre Génération Foot (leader avec 34 points) et sa dauphine, l’AS Pikine (2ème, 29 pts). Si GF n’a remporté aucun de ses trois derniers matches de championnat, aucune équipe ne peut cependant se targuer de l’avoir vaincue jusqu’ici. Les Pikinois qui ont renoué avec la victoire au tour précédent après une longue série sans succès, parviendront-ils à s’imposer à Déni Birame Ndao d’où personne n’est revenu avec les 3 points ?

Juste un cran en dessous, le 3ème, Casa Sports, rend visite au 4ème le Dakar Sacré-Cœur avec qui il partage le même nombre de points (28) dans un duel où tout peut arriver. Autres voisins au tableau et voisins tout court, Mbour Petite Côte (7ème, 24 points) reçoit le Stade de Mbour (8ème et également 24 points) dans un derby de la Petite Côte explosif. A Louga, le Ndiambour (11ème, 23 points) en chute libre depuis quelques journées et qui vient d’aligner 3 défaites, tentera de repartir du bon pied face à NGB Niary Tally qui est dans une trajectoire complètement opposée. En bas du tableau, l’AS Douanes (12ème, 21 points) voudra se refaire une santé contre la lanterne rouge, la Sonacos (13 pts).

Même combat pour Teungueth FC (6ème, 27 points) qui ne cesse de s’enfoncer au classement face à la Linguère (13ème, 16 points) également en plein doute dans une explication de « grands malades ». Quant au Jaraaf, champion en titre en plein renouveau (5ème, 27 points) il cherchera à confirmer face à l’US Gorée (10ème 23 pts).

Le programme du Dimanche 7 avril

16h au stade Caroline Faye : Mbour Petite Côte – Stade de Mbour ;

16h30 au stade Djibril Diagne : Génération Foot – AS Pikine ;

17h au stade Alboury Ndiaye Ndiambour – NGB ;

17h au stade Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Linguère ;

17h au stade Amadou Barry AS Douanes – Sonacos ;

16h au stade L.S. Senghor DSC – Casa Sports ; à 18h Jaraaf – Gorée

lsfp