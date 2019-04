Ancien sociétaire de Salzbourg, Sadio Mané est arrivé en Angleterre à l’été 2014, pour rejoindre les Saints de Southampton. Après deux saisons de confirmation, le Lion a rejoint à l’été 2016, le club d’Anfield pour un transfert estimé à 36 millions d’euros.

Sadio Mane will return to his former club tonight when Liverpool face Southampton live on Sky Sports – but how has the winger developed since his £36m move three years ago?

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 5, 2019